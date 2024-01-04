 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da Vali Yımaz Doruk Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da Vali Yımaz Doruk Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi

Amasya'da Vali Yımaz Doruk başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2023 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı ve 2024 yılı yatırım, plan ve hedefleri görüşüldü. Vali Doruk, kamu yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını vurguladı.

Amasya\'da Vali Yımaz Doruk Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi
04.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
Abone Ol

Amasya'da Vali Yımaz Doruk başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, 2023 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı, 2024 yılı yatırım, plan ve hedefleri görüşüldü.

Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'da kamu yatırımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Doruk, "Bizler devletimizin temsilcileri olarak, vatandaşlarımızı merkeze alan, onların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı amaç edinen, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma anlayışıyla çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin belirlediği genel politikaların ilimizde de her düzeyde uygulanması ve beklenen hedeflere ulaşılması için tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışacağız." dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları ve ilgili birimlerim kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amasya, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Vali Yımaz Doruk Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:57:55. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Vali Yımaz Doruk Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement