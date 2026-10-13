Amasya'da veteriner ekipler köylerde şap hastalığına karşı hayvanları aşılıyor - Son Dakika
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Amasya'da veteriner ekipler köylerde şap hastalığına karşı hayvanları aşılıyor

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Amasya\'da veteriner ekipler köylerde şap hastalığına karşı hayvanları aşılıyor
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Amasya'da kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek çift tırnaklı hayvanları yılda iki kez aşılıyor.

Amasya'da kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi ve hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bulaşıcılığı yüksek olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan şap hastalığına karşı il genelindeki çift tırnaklı hayvanları korumak adına, veteriner hekimler, köyleri ve hayvan işletmelerini ziyaret ediyor.

Hayvanları şap hastalığına karşı aşılayan ekipler, yılda iki kez düzenli olarak uygulanan aşılama programını ara vermeden sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ahmet Başkıran, şap hastalığıyla mücadelede en önemli etkenin düzenli ve zamanında yapılan aşılama olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmalarının hayvanların bağışıklık kazanmasına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve oluşabilecek ekonomik kayıpları da azalttığını anlatan Başkıran, bu nedenle hayvanların zamanında aşılatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nusret Göv ise yaklaşık 40 yıldır baba mesleği hayvancılıkla uğraştığını, kurduğu işletmede devlet desteğiyle ithal edilen ve yerli hayvanların yetiştiriciliğini yaptığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama programına göre hayvanlarını aşılattıklarını aktaran Göv, ekiplerin kapılarına kadar gelerek yürüttüğü çalışmadan gayet memnun olduklarını kaydetti.

Geçen hafta Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca alınan karar gereği şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il genelindeki hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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