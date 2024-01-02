Amasya\'da Yağış Nedeniyle Kayganlaşan Yolda TIR Kaza Yaptı

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

AMASYA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya giren TIR'ın şoförü Üzeyir Akbaş yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Amasya'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Üzeyir Akbaş yönetimindeki 68 ABL 48 plakalı TIR yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. TIR sürücüsü Akbaş hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüsü, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)