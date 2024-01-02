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Amasya'da Yağış Nedeniyle Kayganlaşan Yolda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika
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Amasya'da Yağış Nedeniyle Kayganlaşan Yolda TIR Kaza Yaptı

Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya giren bir TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.01.2024 - 16:11,
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AMASYA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya giren TIR'ın şoförü Üzeyir Akbaş yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Amasya'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Üzeyir Akbaş yönetimindeki 68 ABL 48 plakalı TIR yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. TIR sürücüsü Akbaş hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüsü, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Amasya\'da Yağış Nedeniyle Kayganlaşan Yolda TIR Kaza Yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Yağış Nedeniyle Kayganlaşan Yolda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika
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