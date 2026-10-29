Amasya'da Yalıboyu evleri Cumhuriyet'in 103. yılında kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
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Amasya'da Yalıboyu evleri Cumhuriyet'in 103. yılında kırmızı beyaza büründü

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Amasya\'da Yalıboyu evleri Cumhuriyet\'in 103. yılında kırmızı beyaza büründü
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Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu evleri ve Kızlar Sarayı kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı. Işıklandırılan yapıların suya yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tarihi yapılar kırmızı beyaza büründü.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarındaki tarihi Yalıboyu evleri, Kızlar Sarayı gibi yapılar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı.

Işıklandırılan yapıların suya yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da Yalıboyu evleri Cumhuriyet'in 103. yılında kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
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