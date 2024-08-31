Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan, 68 yaşındaki Davut Kaya evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Maarif Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Kaya'dan haber alamayan komşuları polise bilgi verdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kilitli kapıyı açarak evin içerisine girmeleri sonucu Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştılar.
Yapılan kontrollerin ardından Kaya'nın cenazesi, Suluova Belediyesi Gasilhanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?