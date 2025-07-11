Amasya'da yangın: Müstakil ev küle döndü

AMASYA'nın Gözlek köyünde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Amasya' merkeze bağlı Gözlek köyünde müstakil bir evde çıktı. Yaşar Aktaş'a ait tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA