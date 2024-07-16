Amasya'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından Bulak Kalesi mevkisinde yaralı halde kızıl şahin bulundu.
Kızıl şahini evine getiren Sakine Solak, bir süre baktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Yetkililere teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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