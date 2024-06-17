Amasya Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Yarışmasıyla Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Amasya Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Yarışmasıyla Vatandaşları Bilgilendirdi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde düzenledikleri siber güvenlik yarışmasıyla vatandaşları ve çocukları bilgilendirdi. Yarışmada siber zorbalık, bağımlılık, güvenli internet kullanımı gibi konular hakkında sorular soruldu ve başarılı olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Polis, çocuklara kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve tanımadıkları kişilerle iletişime geçmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Katılımcılar ise etkinliği faydalı ve öğretici bulduklarını ifade ettiler.

17.06.2024 14:31
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Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve çocukları düzenlediği siber güvenlik yarışmasıyla bilgilendirdi.

Bir Alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi gösterdiği yarışmada, siber zorbalık, bağımlılık, güvenli internet kullanımı gibi konularda soruların katılımcılar tarafından cevaplanması istendi.

Yarışmayı başarıyla tamamlayan çocuklara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Polis, çocuklara oyun platformlarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları, tanımadıkları kişilerle iletişime geçmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Kızı ve oğluyla yarışmaya katılan Selçuk Yurt, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukları ve gençleri bilgilendirmelerini destekliyorum." dedi.

Tüm sorulara doğru cevaplayan 10 yaşındaki Yiğit Mirza Baykar da güzel bir yarışma olduğunu dile getirerek, "Hepsi güzeldi, kolaydı bazıları. Çocukların öğrenmesi için iyi bir etkinlik yapmışlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Alışveriş, Güvenlik, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Yarışmasıyla Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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