Amasya Göynücek'te 2026 umre hazırlığı yapanlara ibadet bilinci semineri verildi - Son Dakika
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Amasya Göynücek'te 2026 umre hazırlığı yapanlara ibadet bilinci semineri verildi

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Amasya Göynücek\'te 2026 umre hazırlığı yapanlara ibadet bilinci semineri verildi
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Amasya Göynücek'te Diyanet'in 2026 umre organizasyonu kapsamında hazırlananlara 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti' semineri düzenlendi. Çarşı Camii'ndeki programda İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, umrenin manevi arınma ve yenilenme süreci olduğunu söyledi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yılı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, umre ibadeti ile ilgili konuların yanı sıra Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerinin manevi anlamı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, umre ibadetinin sadece fiziki bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda insanın iç dünyasına yaptığı manevi bir arınma ve yenilenme süreci olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
İsmail Hakkı ŞahinGöynücekAmasyaEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Göynücek'te 2026 umre hazırlığı yapanlara ibadet bilinci semineri verildi - Son Dakika
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