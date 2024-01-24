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Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya Valiliği tarafından düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı. Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılının istihdam ve mesleki eğitim açısından verimli geçtiğini belirterek, bu yılın da aynı şekilde olacağını ifade etti. Mesleki eğitim kurslarıyla işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temin edildiğini aktaran Doruk, toplamda 1053 kişinin istihdam edildiğini ve 2023 yılı içerisinde 4 bin 175 kişinin istihdamına aracılık edildiğini söyledi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
24.01.2024 - 16:48,
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Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Vali Doruk toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılının istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini, bu yılın da öyle olacağını söyledi.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini aktaran Doruk, şunları kaydetti:

"Toplum Yararına Çalışma Programlarında' toplamda 1053 kişi istihdam edilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte ayrıca 2023 yılı içerisinde toplam 4 bin 175 kişinin istihdamına aracılık edilmiştir. Bu yıl da çeşitli kurs ve eğitimlerle vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Halkımıza sağlanan tüm bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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