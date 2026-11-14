Amasya merkezli operasyonda 9 bin 474 hap ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı

Amasya merkezli operasyonda 9 bin 474 hap ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya merkezli olarak Yozgat, Samsun ve Çorum'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 9 bin 474 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ve 4 kullanım aparatı ele geçirildi.
Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Amasya merkezli Yozgat, Samsun ve Çorum'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 bin 474 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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