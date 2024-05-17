Amasya'nın Merzifon ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, fen lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarın açılışına, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Güldoğan, bu tür etkinliklerin teknik bilgi ve bilimsel düşünce gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Fuarın açılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

17.05.2024 14:07
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, fen lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Güldoğan, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Güldoğan, fuarın açılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'nın Merzifon ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'nın Merzifon ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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