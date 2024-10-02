Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, Suluova\'da okul müdürleri ile toplantı yaptı

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Amasya Milli Eğitim Müdürü Ali Katipoğlu, Suluova ilçesinde okul müdürleri ile eğitim öğretim yılı ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Katipoğlu, Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıda, Bakanlık tarafından hayata geçirilen politikaların en verimli şekilde uygulanabilmesi için idareciler başta olmak üzere öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarıyla istişarelere devam edileceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okullarda verimli şekilde uygulanabilmesi için idarecilerin yeni modelin öğrenim çıktılarına hakim ve öğretmenlere rehber olması gerektiğini anlatan Katipoğlu, "Okullar arasındaki iş birliğinin artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapılması gerekmektedir." dedi.

Toplantıda daha sonra ürkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okullarda uygulanması, "Velivizyon Ailem" dizisinin velilere ulaştırılması, Bakanlık tarafından hayata geçirilen genelgeler ve yönetmelikler, okullarda eğitim alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şube Müdürleri Bilal Baysal, Hüsamettin Elmas, Nurullah Fırat ile okul müdürleri katıldı.