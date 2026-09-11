Amasya Suluova'da emekli astsubay 50'nci kayıtlı kan bağışını yaptı - Son Dakika
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Amasya Suluova'da emekli astsubay 50'nci kayıtlı kan bağışını yaptı

Amasya Suluova\'da emekli astsubay 50\'nci kayıtlı kan bağışını yaptı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan 67 yaşındaki emekli astsubay Adnan Uygun, kayıtlı olarak 50'nci kan bağışını gerçekleştirdi. 1998'de bir tanıdığına kan vererek başladığı bağışları sürdüren Uygun, kayıtlı kayıtsız toplamda 80'i aşkın kez kan verdiğini söyledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan 67 yaşındaki emekli astsubay Adnan Uygun, 50'nci kan bağışını gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Salucu köyünde çiftçilik yapan Uygun, Yavuz Selim Meydanı'nda Türk Kızılayın kan bağışı aracında kayıtlı olarak 50. kez bağışta bulundu.

Uygun, AA muhabirine, 1998 yılında Merzifon'da evine doğru yürürken tanıdığı bir kişinin kendi kendine konuştuğunu gördüğünü söyledi.

Yanına yaklaşıp bir sorunu olup olmadığını sorduğunu belirten Uygun, "Eşime kan lazım, bulamıyorum' dedi. 'Kan grubu nedir?' dedim. 0 Rh pozitif olduğunu söyledi. 'Benim kanım da 0 Rh pozitif. Ben sana vereyim' dedim. Bir sevindi, bana sarıldı. O anı hala unutamıyorum. O günden sonra da nerede anons duysam kan verdim, hangi kişinin kan ihtiyacı var, ona koştum. Çevremdekileri de teşvik ettim." dedi.

Uygun, o dönemlerde kan bağışının genellikle devlet hastanelerinde yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sonra düzenli kan vermeye başladım. 2005 yılında Türk Kızılayın kan verme işlemleri kayıt altına alındıktan sonra 49 kayıtlı kana ulaştım. Nasip olursa 50. kanı veriyorum ama bugüne toplam verdiğim kan sayısı 80'leri geçti. Yani kayıtlı kayıtsız 80'i geçti verdiğim kan. Sağlıklı yaşam, aynı zamanda da bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her kan verdiğimde de bu zevki tadıyorum."

"Adnan ağabeyimiz kan bankası gibi insandır"

Adnan Uygun'un komşusu Mehmet Kılıç ise Uygun ile Ankara'da da aynı yerde yaşadıklarını dile getirerek, "Yıllar sonra nasip oldu, Salucu köyüne yerleştik. Saluca köyünde şimdi can bağıyla komşuyuz. Birlikte günlerimizi geçiriyoruz. Adnan ağabeyimiz kan bankası gibi insandır. Hem çevredeki komşularımıza hem köylümüze hem eşe dosta çok büyük hizmetler verir, örnek olur. Kızılay geldiği zaman veya bir duyuru olduğu zaman hemen elimizden tutar, 'Hadi kan vermeye gidelim' diye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Suluova'da emekli astsubay 50'nci kayıtlı kan bağışını yaptı - Son Dakika

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