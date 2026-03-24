Amasya: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köklü tarihi ve doğal güzellikleriyle Amasya, turistlerin ilgisini çekiyor. UNESCO mirası ve müzelerle dolu.

Canik Dağları'nın güney yamaçlarında yer alan Amasya, köklü tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehir, Hititler'den Osmanlı'ya uzanan çok katmanlı tarihiyle Anadolu'nun önemli yerleşim merkezleri arasında bulunuyor. Tarihin ilk coğrafyacılarından Strabon'un doğum yeri olarak bilinen Amasya'nın, geçmişte "Hakmiş" ve "Amaseia" isimleriyle anıldığı belirtiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları, kentin en dikkati çeken tarihi alanları arasında yer alıyor. Pontus Krallığı döneminde başkent olan Amasya'da, Harşena Dağı'nın güney yamacına inşa edilen anıtsal kaya mezarları, kaya mezarı geleneğinin seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.

Yeşilırmak boyunca sıralanan Yalıboyu evleri, Osmanlı dönemine ait mimari dokusuyla kentin siluetini tamamlıyor. Geleneksel konaklardan oluşan bu yapıların bir bölümü ise bugün turizm amaçlı kullanılarak ziyaretçilere geçmişin izlerini deneyimleme imkanı sunuyor.

Osmanlı mirasıyla öne çıkan yapılar

Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği şehirlerden biri olan Amasya'daki Şehzadeler Müzesi, dönemin sultanlarına ait heykel ve kıyafetleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sultan 2. Bayezid Külliyesi, cami, medrese ve imaret yapılarıyla Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında bulunurken, külliye avlusundaki asırlık çınar ağaçları yapıya ayrı bir kimlik kazandırıyor.

Selçuklu dönemine ait Gökmedrese de taş işçiliği ve mimari detaylarıyla kentin öne çıkan yapıları arasında yer alıyor.

Kültürel miras ve bilim tarihi bir arada

Amasya'da yer alan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, efsanelere konu olan aşk hikayelerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Antik döneme ait Ferhat Su Kanalı ise kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen mühendislik örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Cerrahi ve Tıp Tarihi Müzesi de Anadolu'da müzikle tedavinin uygulandığı ilk merkezlerden biri olarak biliniyor ve tıp tarihine ışık tutan eserleriyle öne çıkıyor.

Harşena Dağı üzerinde yer alan Amasya Kalesi, farklı dönemlerde yapılan onarımlarla bugüne kadar ulaşarak kente hakim konumuyla dikkati çekiyor.

Kaya mezarlarının en iyi işlenmiş örneklerinden biri olarak gösterilen Aynalı Mağara da hem tarihi hem de dini açıdan önemli ziyaret noktaları arasında bulunuyor.

Taşova ilçesinde yer alan Boraboy Gölü Tabiat Parkı ise zümrüt yeşili görünümü ve çevresini saran orman dokusuyla doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Amasya, tarihi yapıları, doğal alanları ve köklü kültürel birikimiyle yılın dört mevsiminde ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Unesco, Amasya, Kültür, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:58:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.