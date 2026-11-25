Amasya Taşova'da 1700 rakımlı yaylalar beyaza büründü, kar 15 santimetreyi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Taşova ilçesindeki yüksek kesimler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında etkili olan karla 1700 rakımlı yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu ve kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında kar etkili oldu.
Beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylalarda güzel görüntüler oluştu, yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.
Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA
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