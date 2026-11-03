Amasya Taşova\'da Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer askeri törenle toprağa verildi

Amasya Taşova'da Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer, Alpaslan köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Törene Vali Önder Bakan, Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Kaymakam Turan Bayram da katıldı, aile köy meydanında taziye kabul etti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde düzenlenen törende, Tuncer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Tuncer'in ailesi ve yakınları, cenaze merasiminin ardından köy meydanında taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, gazi Tuncer'in yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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