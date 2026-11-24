Amasya Taşova'ya atanan 111. dönem kaymakam adayı Konuralp Yılmaz göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayı Konuralp Yılmaz, Amasya Taşova'da göreve başladı. Kurum amirleri ve personelce karşılanan Yılmaz, kamu hizmetleri hakkında bilgi alıp vatandaş odaklı hizmet için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Konuralp Yılmaz göreve başladı.
İlçedeki kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Yılmaz, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Yılmaz, hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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