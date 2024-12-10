Amasya Üniversitesi\'nde Sivil Havacılık Etkinliği

Amasya Üniversitesi tarafından, sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi.
İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlileri tarafından, katılımcılara sivil havacılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Etkinlik, öğretim görevlilerinin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.
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