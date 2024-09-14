Amasya Üniversitesi'nden Yeni Öğrencilere İyi Karşılama

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Rektörden yeni öğrencilerine jest: Otogarda karşıladı, valizlerini taşıdı

Amasya Üniversitesi yeni öğrencilerini otogarda karşıladı, ücretsiz otobüslerle yurda taşıdı

AMASYA - Amasya Üniversitesi, okulların açılmasıyla birlikte şehre gelen yeni öğrencilerini otogardan kalacakları yurt ve evlerine kadar üniversitenin otobüsleriyle taşıdı. Öğrencilerini otogarda personeliyle birlikte karşılayan ve valizlerini taşımalarına yardım eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bavullarını taşımalarına da yardım etti. Uygulama taksi ve minibüs ücreti ödemeden yurtlarına ulaşan öğrencileri çok sevindirdi.

"Sıcak bir karşılama yapmak istedik"

Bu yıl aralarına katılan 5 bin yeni öğrenciyle birlikte öğrenci sayısının 23 bini geçtiğini belirten Rektör Turabi, "Anne ve babaları nasıl uğurladıysa bizde buradaki aileleri olarak onları devletimizin bize tahsis ettiği araçlarla taşıyıp sıcak bir karşılama yapmak istedik" dedi.

Öğrencilerinin muhtemel sorunlarında kendilerine ulaşabileceklerini belirten Turabi, "En iyi ve huzurlu bir şekilde eğitim görebilmeniz için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Valizlerimi nasıl taşıyacağım diye düşünüyordum"

Memleketi Batman'dan çok sayıda valizle gelen Asya Aslan, "Valizlerimi nasıl taşıyacağım diye düşünürken karşıma Amasya Üniversitesi Rektörü ve çalışanları çıktı. Sadece çantamı taşıttılar. Çok yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

Rektör Turabi'nin sürdüğü pikaba misafir oldular

Otobüsten indiklerinde tesadüfen kendilerini karşılayan Prof. Dr. Turabi'nin sürdüğü pikaba misafir olan Van ve Ağrılı öğrenciler de duyarlılığı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.