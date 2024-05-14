Amasya Üniversitesi öğrencileri Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya Üniversitesi öğrencileri Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri Engelliler Haftası\'nda özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı. Etkinlik, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve öğrencileri tarafından düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, etkinliğin engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

14.05.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi öğrencileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklar ile bir araya gelerek oyunlar oynadı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve öğrenciler tarafından, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

Bir grup özel gereksinimli çocuğun üniversitede misafir edildiği etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar ve üniversite öğrencileri çeşitli oyunlar oynadı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, yaptığı açıklamada, "Amasya Üniversitesi olarak engelli bireylerin eğitim sürecinde yaşadıkları, yaşayabilecekleri engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik özel gereksinimli bireylerle ilgili bir farkındalık oluşturmasını amaçladı. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi öğrencileri Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya Üniversitesi öğrencileri Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement