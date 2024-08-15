Amasya Valisi Doruk'tan HES açıklaması: 'Gölet tahliye oluyor' - Son Dakika
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Amasya Valisi Doruk'tan HES açıklaması: 'Gölet tahliye oluyor'

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak HES'te su kontrol odalarının bulunduğu bölümde yaşanan heyelan sonrası santralin çalışmasına ara verildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 'Heyelan gölet ile santralin arasındaki izale hattın üzerinde bulunan sistemleri etkiledi. Barajdaki su tahliye oluyor. Belli kodun altına düşünce de suyu kesmiş olacağız' dedi.

15.08.2024 23:18
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Amasya Valisi Doruk'tan HES açıklaması: "Gölet tahliye oluyor"

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak HES'te su kontrol odalarının bulunduğu bölümde yaşanan heyelan sonrası santralin çalışmasına ara verildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Heyelan gölet ile santralin arasındaki izale hattın üzerinde bulunan sistemleri etkiledi. Barajdaki su tahliye oluyor. Belli kodun altına düşünce de suyu kesmiş olacağız" dedi.

Kavaloluğu köyündeki RHG Enertürk Enerji'ye ait Yaprak HES'te geç saatlerde yaşanan heyelanın su iletim borularında hasara yol açtığına işaret eden Vali Doruk, "Heyelan gölet ile santralin arasındaki izale hattın üzerinde bulunan sistemleri etkiledi. Buradaki yapılara zarar verdi. Borulara hasar verip patlattı. Heyelan bölgesi geniş bir alanı kapsıyor. Ama göletin yapılarıyla ilgisi olmayan, tamamen dışında bir alan. İletim hattı üzerinde meydana geldi. Dolayısıyla gölette bir sorun yok. Fakat aradaki izale hatlarını etkilediği için santralin çalışmasına ara verilmiş oldu" diye konuştu.

AFAD Başkanlığından gelen teknik heyetin inceleme yaptığını ve hasar gören hat ile yapıların yeniden kurulumunun incelemeler sonrası belirleneceğine değinen Doruk, "Tahliye olan su dereye gidiyor. Bir sıkıntı yok. Barajda da zaten yüklü miktarda su olmadığı için çok kısa sürede tahliye olacak. Belli kodun altına düşünce de suyu kesmiş olacağız. Yerleşim yerlerine zarar verilmesi söz konusu değil. O güzergah üzerinde bir yerleşim de zaten bulunmuyor. Muhtemel, beklenmedik duruma karşı da ekiplerimiz bölgeyi gözlem altında tutuyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amasya Valisi Doruk'tan HES açıklaması: 'Gölet tahliye oluyor' - Son Dakika

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