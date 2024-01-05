Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doruk, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", fotoğraflarını oylayan Doruk, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesini seçti.

Doruk, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Shadi Al Tabatibi'in "Yıkım" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Doruk, AA'nın 2023 yılında çektiği fotoğrafların yer aldığı yarışmada çok başarılı karelerin bulunduğunu, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı ülkemizdeki en kritik zamanlarda insanımızın ve dünyanın bilinçlendirilmesi için olayları haberleştirerek, halkımızın ve dünya insanlarının hizmetine sunuyor. Son dönemde gerek deprem gerek doğal afetler, en nihayetinde Gazze konusunda hayatlarını tehlikeye atan Anadolu Ajansı çalışanları, mağduriyet yaşayan insanların dili ve kulağı oldu. Onların problemlerini, yaşadığı eziyetleri, zulümleri, bütün milletlerin dikkatine sundu. Bu yönüyle hakikaten çok önemli bir görev ifa etti. Anadolu Ajansı ülkemizin bir kuruluşu olduğu ve böyle önemli bir ihtiyacı karşıladığı için çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz."