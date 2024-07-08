Amasya Valisi Yılmaz Doruk, dolu zararı gören köyleri ziyaret etti

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışı sonrası zarar gören köyleri ziyaret etti.

Ziyarette Vali Doruk'a AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri eşlik etti.

Yoğun yağış ve dolu nedeniyle bazı köylerde hububat ve meyvelerde hasar oluştuğunu belirten Doruk, can kaybı ve yaralanma olmamasının tesellisini yaşadıklarını ifade etti.

Zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini, vatandaşlarla görüşülerek gerekli yardımların yapılacağını anlatan Doruk, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacaktır." dedi.

Milletvekili İpek ise hükümet olarak geçmişte yaşanan afetlerde olduğu gibi Gümüşhacıköy'de meydana gelen zararların da telafi edileceğini söyledi.

İpek, sigortalı olanların zararlarının TARSİM tarafından karşılanacağını, kalan hasarların karşılanması için girişimlerde bulunulacağını kaydetti.