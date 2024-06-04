Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Hamamözü ilçesini ziyaret etti.
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Büşra Erdoğan tarafından karşılanan Vali Doruk, kaymakamlığın ilçedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Doruk, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.
Yetkililerin taleplerini dinleyeceklerini anlatan Doruk, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.
Doruk, daha sonra Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
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