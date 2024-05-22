Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay Gönüllüleri Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay Gönüllüleri Okulları Ziyaret Etti

Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay Gönüllüleri Okulları Ziyaret Etti

Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay gönüllüleri, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla oyunlar oynadı, etkinlikler düzenledi ve Kızılay bayrağını parmak boyası ile boyadı. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Amasya Genç Kızılay İl Başkanı, Kızılay'ın her yaşa ve herkese yardım etmeye devam ettiğini belirtti.

22.05.2024 14:03
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Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay gönüllüleri, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette çocuklarla oyunlar oynandı, çeşitli etkinlikler düzenlendi, Kızılay bayrağı parmak boyası ile boyandı.

Genç Kızılay gönüllüleri, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Amasya Genç Kızılay İl Başkanı Semih Bilen, AA muhabirine, Kızılayın 7'den 77'ye her gönüle dokunduğunu ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardım ve desteklerine devam ettiğini belirterek, "Bugün de Gümüşhacıköy'deki minik kardeşlerimizle buluşarak onlara keyifli bir gün yaşatmak istedik. Kızılay sadece acil durumlarda değil, her zaman toplumun yanında." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay Gönüllüleri Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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