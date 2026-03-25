Amatör Futbolcu Kundakçı'nın Ölümü: 7 Şüpheli Tutuklandı

25.03.2026 00:26
Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanma gerekçelerine ulaşıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, H.C.A. ve M.R'nin "kasten öldürmeye yardım" suçundan, İzzet Yıldızhan ve E.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Şüpheli M.K'nin ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini gizleme" suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.

Şüphelilerin emniyet ifadeleri

Öte yandan, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı.

Silahla ateş ederek Kundakçı'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Kadayıfçıoğlu ifadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için 2 araçla Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki bir araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüklerini ve durumdan tedirgin olduklarını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, konuşmak için aracın yanına giderek camına yüzüğüyle tıklattığını, araçtaki kişinin kapıyı üzerine doğru sert bir şekilde açtığını, kendisinin de kapıyı iterek kapattığını öne sürdü.

Araçtan inemeyen kişinin camı açtığını, önde oturan kişinin de iki eliyle kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden Kadayıfçıoğlu, kendini savunmak için üzerindeki ruhsatlı tabancasını istemsizce doğrulttuğunu ve boğuşma esnasında silahın patladığını savundu.

Şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı:

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak.' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

Kalaycıoğlu, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığı Kundakçı'nın bazen Canbay'ın şoförlüğünü yaptığını kaydetti.

Canbay'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu olduğunu ve stüdyonun bir çete tarafından tarandığını, bunun üzerine ailesinin Kundakçı'yı uzun bir süre Canbay'la görüştürmediğini anlatan Kalaycıoğlu, "Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, Canbay'dan 2 hafta önce ayrıldığını, annesi aracılığıyla o dönemde Kadayıfçıoğlu ile tanıştığını ve ilişkilerinin başladığını belirtti.

İzzet Yıldızhan'ın ifadesi

Şüphelilerden şarkıcı İzzet Yıldızhan ise emniyette alınan ifadesinde, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile dost olduklarını anlattı.

Şüpheli M.K'nin kendisini arayarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahlı kavgaya karıştığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini öne süren Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Gün içinde B.K. ile yaptığım telefon görüşmesinde, İngiltere'de olduğunu, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk. Konuşmamızda B.K. oğlu Alaattin'i bir an önce bulup polislere teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum."

Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Yıldızhan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bir an önce aydınlanıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

