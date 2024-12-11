Amazon, Çevrimiçi Otomobil Satışına Başladı

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SAN FRANCİSCO, 11 Aralık (Xinhua) -- Amazon, Amazon Autos adlı e-ticaret platformunu faaliyete geçirerek çevrimiçi otomobil satışlarına başladı. Müşteriler, Amazon'un yeni satış sitesini kullanarak bayilerdeki sıfır otomobilleri, kamyonetleri ve SUV'leri bulup satın alabilecekler.

Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles ve New York'un da aralarında bulunduğu 48 ABD kentinde Hyundai ile yeni bir girişim başlattığını duyurdu.

2025 yılında daha fazla kent ve otomobil üreticisinin hizmet kapsamına alınacağını kaydeden elektronik ticaret devi, önümüzdeki yıl finansal kiralama (leasing) ve genişletilmiş finansman seçenekleri eklemeyi planladığını bildirdi.

Kullanıcılar, çevrimiçi satış hizmetine dahil olan satıcılardaki araçlara yönelik model, donanım, renk ve diğer özelliklerine göre arama yapabiliyor. Müşteriler, Amazon Autos internet sitesi aracılığıyla finansman bulup gerekli belgelere elektronik imza atabiliyor. Ayrıca ödeme işlemini tamamlayan müşteriler, araçların satıcıdan ne zaman teslim alacaklarını da belirleyebiliyor.

Amazon, müşterilerin ödeme anında gördükleri fiyatın, vergi ve harçlar dahil olmak üzere ödeyecekleri son fiyat olduğunu ve ayrıca takas imkanı sunduklarını da belirtti.