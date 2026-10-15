Amazon Grok botlarını engelleyince Musk rakip alışveriş girişimi fikrini ortaya attı - Son Dakika
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Amazon Grok botlarını engelleyince Musk rakip alışveriş girişimi fikrini ortaya attı

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Elon Musk, Grok botlarının Amazon'da engellenmesi üzerine Amazon'a rakip bir girişim fikrini ortaya attı. Uzmanlar, Musk'ın şirketlerince desteklenecek platformun Amazon'a rakip olabileceğini ancak uygulanabilir alternatif için daha fazlasının gerektiğini belirtiyor.

NEW ABD'li iş insanı, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Grok yapay zeka asistanlarının sipariş vermesini engellemesi nedeniyle perakende devi Amazon'a rakip olabilecek bir girişim başlatma fikrini ortaya attı.

Musk, bir X kullanıcısının "Amazon, Grok botlarının sipariş vermesini engelliyor, Elon'ın buna cevabı ise botun alışverişi başka bir yerden yapmasını sağlamak yönünde. Grok botlarımdan biri sadece Amazon iadelerimle ilgileniyor, bu yüzden durumu yakından takip ediyorum. Botun için mağaza değiştirir miydin? Elon, sanırım bir 'X Shop' açmanın vakti geldi." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Musk, "Belki de Amazon'a rakip bir girişim başlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Amazon üzerinden Grok botuna bir şeyler sipariş verdirmeye çalışan kullanıcılar, "Yetkisiz bir yapay zeka ajanının erişimini sürdürmesi, müşterilerimizin kabul etmiş olduğu Amazon Kullanım Koşulları'nı ihlal eder." uyarısıyla karşılaşıyor.

Kendi yapay zeka destekli alışveriş ajanlarını geliştiren Amazon'un, çevrim içi satın alımları otomatikleştirmeyi amaçlayan diğer yapay zeka araçlarını da platformunda engellediği belirtiliyor.

Uzmanlar, Musk'ın şirketlerince desteklenecek yeni bir alışveriş platformunun Amazon'a rakip olabileceğini, ancak uygulanabilir bir alternatif oluşturmanın yapay zeka arayüzünden daha fazlasını gerektirdiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA
TeknolojiAlışverişElon MuskEkonomiAmazonGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Amazon Grok botlarını engelleyince Musk rakip alışveriş girişimi fikrini ortaya attı - Son Dakika
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