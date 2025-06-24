Ambarlı Açıklarında Tekne Kurtarıldı

İstanbul Ambarlı açıklarında su alan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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