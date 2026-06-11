Sivas'ta ambulans helikopter 962 hastaya ulaştı - Son Dakika
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Sivas'ta ambulans helikopter 962 hastaya ulaştı

11.06.2026 11:35
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Sivas'ta şubat 2024'te hizmete giren ambulans helikopter, bugüne kadar 962 hastaya acil sağlık hizmeti sağladı. Milletvekili Hakan Aksu, helikopterin can kayıplarını önlemede önemli rol oynadığını belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, ambulans helikopterin kentte hizmete girdiği 2024'ten bugüne kadar 962 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

Aksu, yazılı açıklamasında, 29 Şubat 2024 tarihinde Sivas'ta göreve başlayan ambulans helikopterin, Sivas ve çevre illerdeki hastaların acil sağlık hizmetlerine hızlı ulaşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

"Ambulans helikopterimiz 2024'te 444, geçen yıl ise 416, 2026 yılında ise bugüne kadar 102 hastaya hizmet vermiştir. Birçok vatandaşımızın hayata tutunmasına vesile olan bu hizmet, can kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu önemli hizmetin Sivas'ımıza kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler'e, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta ambulans helikopter 962 hastaya ulaştı - Son Dakika

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