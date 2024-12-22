Ambulans Helikopter Kazası İncelemesi - Son Dakika
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Ambulans Helikopter Kazası İncelemesi

Ambulans Helikopter Kazası İncelemesi

Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarpması sonucu 4 kişi öldü. Başkan ve milletvekili bölgede inceleme yaptı.

22.12.2024 14:47
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasında bölgede incelemelerde bulundu.

Aras ile Özcan, kazanın olduğu Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Aras, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren kentte çok fazla sis bulunduğunu, kendilerinin arabayla gelirken bile zorlandığını söyledi.

Pazar olması dolayısıyla hastanenin etrafında çok fazla insan bulunmadığını dile getiren Aras, "Helikopterin çarptığı hastane tarafında ve düştüğü alanda insan olmaması büyük bir faciayı önledi." dedi.

Özcan da helikopterin çarptığı hastane bölümünde toplantı salonu bulunduğunu ve kaza anında içeride kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Bölgede yoğun sis bulunduğunu aktaran Özcan, "Kazanın ardından camdan bakıldığında bile yoğun sis etkisini sürdürüyordu. Ortaya çıkan videoyu da izledik. Sis nedeniyle helikopter yükselemiyor ve görüş mesafesinde bir aksaklık olduğu belli." diye konuştu.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan ambulans helikopterin, hastaneye çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve bir sağlık personeli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ambulans Helikopter Kazası İncelemesi - Son Dakika

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