Ambulans Helikopterle Van'a Sevk

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Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde aort anevrizma tanısı olan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, kentte yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.