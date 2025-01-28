Ambulans Yolda Doğum Gerçekleşti - Son Dakika
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Ambulans Yolda Doğum Gerçekleşti

Kastamonu'da hamile kadın, ambulansla hastaneye giderken yolda doğum yaptı, anne ve bebek sağlıklı.

28.01.2025 19:48
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

Hamileliğinin 38'inci haftasında olan kadın, Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine başvurdu. Nöbetçi doktor Recep Koçak ve acil servis personeli tarafından muayenesi yapılan kadının sık doğum sancıları olduğu tespit edildi.

Kadın ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yola çıkıldıktan bir süre sonra doğum başladı. Kadına, ambulansta görevli ebe Rümeysa Ateşoğlu ve Ayşenur Hanifeoğlu tarafından doğum yaptırıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi personellerimiz Dr. Recep Koçak, ebe Rümeysa Ateşoğlu, ebe Ayşenur Hanifeoğlu, hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve ambulans şoförü Mustafa Şen'e, gösterdikleri üstün çaba ve gayret ile başarılı bir şekilde normal doğumun gerçekleştirilmesindeki katkıları ve görev hassasiyeti için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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