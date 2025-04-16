Ambulansa Ateş Açıldı: Sürücü Hayatını Öyküsü ile Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulansa Ateş Açıldı: Sürücü Hayatını Öyküsü ile Anlattı

İzmir Bayraklı'da yol tartışması sonucu ambulansa ateş açıldı. Sürücü İbrahim Kutlutürk, olayın dehşetini ve yaşananları detaylarıyla anlattı. Mermilerin ambulanstaki tüplere isabet etmesi durumunda büyük bir felaket olabileceğini ifade etti.

16.04.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, önceki gün, İbrahim Kutlutürk'ün kullandığı ambulansa ateş edildi. Kutlutürk, yaşadığı o anları anlatıp, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik" dedi.

Olay, önceki gün Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi'nden Menemen yönüne giden İbrahim Kutlutürk yönetimindeki 35 AUH 021 plakalı ambulansa, yol tartışmasının ardından U.Ü. (32) tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken şüpheli 06 EDR 872 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsü İbrahim Kutlutürk (51) ve yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ile C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk (51), "14 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi'ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içinde yavaşladıktan sonra önümü bir araç kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve takip etmeye başladı. Onu atlattıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi acil bölümünde sığındım. Sonra da hastane polisine gidip şikayetçi oldum" dedi.

'HASTA OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Olay sırasında şans eseri ambulansta hasta olmadığını belirten Kutlutürk, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tarz olaylarda kendimizi koruyamıyoruz. Araçta kamera olsaydı emniyetin işini de kolaylaştırırdı" diye konuştu.

Olayın ardından geceleri uyuyamadığını belirten Kutlutürk darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Bayraklı, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansa Ateş Açıldı: Sürücü Hayatını Öyküsü ile Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:03:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ambulansa Ateş Açıldı: Sürücü Hayatını Öyküsü ile Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement