Ambulansa Engel: Emniyet Şeridi İhlali

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İstanbul'da, emniyet şeridi ihlali yaparak ambulansın geçişini engelleyen sürücüler cep telefonuyla kaydedildi.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde seyreden bazı araç sürücüleri, yoğun trafikte emniyet şeridini kullandı.

Vakaya ulaşmaya çalışan ve sirenleri açık halde ilerleyen bir ambulansın sürücüsü ise emniyet şeridine geçerek ilerlemeye çalıştı.

Emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın sürücüsü, yolu kapatan araçları cep telefonuyla kaydetti.