Ambulansa Saldırı: Hasta Almaya Giden Araç Engellendi

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ÜMRANİYE'de bir kişi hasta almaya giden ambulansın önünü keserek binmeye çalıştı. Araca alınmayınca ambulansı yumruklayıp, şoför ve sağlık personeline saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, hasta almaya giden ambulansın önünü kesti. Sağlık personeline hasta olduğunu söyleyerek ambulansa binmek isteyen şüpheli, olumsuz yanıt alınca ambulansı yumruklayıp şoför ve sağlık ekibini darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle bir süre sakinleşen ve sokaktan çıkan şüpheli daha sonra tekrar dönerek yol kenarındaki duba ile ambulansın yolunu kesti. Tekrar küfrederek aracı yumruklayan şüpheli çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.