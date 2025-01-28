Ambulansa Yol Ver Bilinci Artıyor

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Aydın'da polis ve sağlık ekipleri fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda bilinci arttırmak için sürücü ile yolculara broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Muğla kara yolu üzerinde sürücülere ve yolculara Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşürleri verdi.

Ekipler durdurdukları araçların sürücülerine, ambulansın geçiş üstünlüğü ve fermuar sistemi hakkında bilgi verdi.

Uygulamada 70 araç sürücüsü ve 378 yolcuya bilgilendirme gerçekleştirildi.