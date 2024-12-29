Ambulanslara Kesilen Trafik Cezalarına Tepki - Son Dakika
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Ambulanslara Kesilen Trafik Cezalarına Tepki

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Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol, 112 ambulanslarına kesilen trafik cezalarını eleştirdi.

29.12.2024 14:33
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(ANKARA) - 112 ambulanslarına trafik ekiplerince hız cezası kesilmesine tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol "Ambulanslarımızın boşken bile sorgulanması doğru değildir" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, ambulanslara trafik ekiplerince hız cezası kesildiğine ve kesilen cezaların İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerinden rücu edilmesi istendiğine dair iki adet de belge paylaştı. Duruma tepki gösteren Doğruyol, şunları kaydetti:

"Son günlerde 112 ambulanslarımızdan trafik cezaları kesildiğine dair çok sayıda bilgi gelmektedir. 112 ambulanslarımız hepimizin bildiği gibi acil sağlık hizmeti sunan ambulanslarımızdır. Bu ambulanslarımız acil vakalara yani ölüm riski taşıyan vakalara hasta götürmekte ve getirmektedir. 112 ambulanslarımıza kesilen cezaların da yine sağlık personellerine rücu edildiği yönünde bilgiler mevcuttur. 112 ambulanslarımız boş bile olsa ya hasta bırakmış kendi alanına dönüyordur ya da vaka almaya gidiyordur. Bu ambulansların boşken bile sorgulanması doğru değildir."

Kaynak: ANKA

Ahmet Doğruyol, Politika, Güncel, trafik, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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