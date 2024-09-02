Amca Salim Güran, Kamu Baskısı Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika
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Amca Salim Güran, Kamu Baskısı Nedeniyle Tutuklandı

Diyarbakır’da kayıp Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, müvekkilinin herhangi bir ceset bulunmadığı halde hukuksuz bir şekilde kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Toğrul, tutuklama kararının kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle alındığını ifade ederek adli kontrol talebinde bulunacaklarını açıkladı.

02.09.2024 18:59
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AMCA GÜRAN'IN AVUKATI: KAMUOYUNDAKİ BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI

Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanması üzerine Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin'e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" dedi.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amca Salim Güran, Kamu Baskısı Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika

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