(DİYARBAKIR) - Amedspor, milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmayan Mbaye Diagne hakkında açıklama yaptı. Kulüp, futbolcunun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığının tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını duyurdu. Diagne'nin yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirdiği belirtilirken, savunma ve raporun incelendiği, gerekli görülmesi halinde işlem yapılacağı açıklandı.

Amedspor, profesyonel futbolcusu Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım çalışmalarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım 2026 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım 2026 tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir.

Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır'a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir."