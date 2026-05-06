Amedspor'un Süper Lig Başarısına Destek

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amed spor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, başarının "Türkiye'nin birliği ve kardeşliği adına" olduğunu söyledi ve "Bu sevinci Vatan Partisi olarak yürekten paylaşıyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, Amedspor futbol takımının Süper Lig'e çıkmasına ilişkin Amedspor Başkanı Nahit Eren'e hitap etti. Mesajda şu ifadeleri kullandı:

BU SEVİNCİ VATAN PARTİSİ OLARAK YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ

"Amedspor kulübümüzün Süper Lig'e çıkma başarısını, bütün milletimiz sevinçle karşıladı. Bu sevinci Vatan Partisi olarak yürekten paylaşıyoruz. Amedspor'un başarısı, yalnız bir spor başarısı değil, Türkiyemizin bağımsızlığı, birliğimiz ve kardeşliğimiz adına, Türkiyemizin başarısıdır, bütün milletimizin başarısıdır ve Diyarbakır halkımızın başarısıdır."

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Amedspor Kulüp Yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla Süper Lig'e yeni bir heyecan, yeni bir centilmenlik katacak, yeni başarılara imza atacaktır. Amedspor'un başarısı, Türkiyemizin Devlette ve Millette Bütünleşme süreci açısından da, tarihi değer taşıyor. Futbol sahalarındaki dostluk, İstanbul ve İzmir'den Erzurum ve Diyarbakır'a kadar bütün milletimizin tarihten gelen ortak değerlerine ve duygularına yeni katkılarda bulunacaktır.

TÜRKİYEMİZİN BÜTÜN TRİBÜNLERİ, HEYECAN VE SEVGİYLE ADESPOR'U ALKIŞLAYACAĞI GÜNLERİ BEKLİYOR

Amedspor, Süper Lig'e Diyarbakırımızın erdemleriyle, efendiliğiyle, enerjisiyle, kardeşlik bilinciyle, azim ve çalışkanlığıyla geliyor. Ne mutlu Türk Futboluna! Bu açıdan Türkiyemizin bütün tribünleri, heyecan ve sevgiyle Amedspor'u alkışlayacağı günleri bekliyor.

Futbolda asıl galibiyet, atılan gollerde değil, yeşil çimenlerin üzerine dökülen terde, milletçe azim ve kararlılığımızı pekiştiren mücadele ve centilmenlik ruhundadır. Amedspor'un başarısından güç alarak bütün dünyaya sesleniyoruz:

Türk de biziz Kürt de biziz, Hepimiz Türk milletiyiz! Beş yaşına kadar çocukluğu Diyarbakır'da geçmiş bir arkadaşınız olarak, başta Siz Amedspor yöneticilerine, sporcu kardeşlerime ve yürekleri sevgi dolu taraftarlarımıza candan sevgi ve saygılarımı yolluyorum."