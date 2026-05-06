Amedspor'un Süper Lig Başarısına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'un Süper Lig Başarısına Destek

06.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Perinçek, Amedspor'un Süper Lig'e çıkışını Türkiye'nin birliği için önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amed spor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, başarının "Türkiye'nin birliği ve kardeşliği adına" olduğunu söyledi ve "Bu sevinci Vatan Partisi olarak yürekten paylaşıyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, Amedspor futbol takımının Süper Lig'e çıkmasına ilişkin Amedspor Başkanı Nahit Eren'e hitap etti. Mesajda şu ifadeleri kullandı:

BU SEVİNCİ VATAN PARTİSİ OLARAK YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ

"Amedspor kulübümüzün Süper Lig'e çıkma başarısını, bütün milletimiz sevinçle karşıladı. Bu sevinci Vatan Partisi olarak yürekten paylaşıyoruz. Amedspor'un başarısı, yalnız bir spor başarısı değil, Türkiyemizin bağımsızlığı, birliğimiz ve kardeşliğimiz adına, Türkiyemizin başarısıdır, bütün milletimizin başarısıdır ve Diyarbakır halkımızın başarısıdır."

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Amedspor Kulüp Yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla Süper Lig'e yeni bir heyecan, yeni bir centilmenlik katacak, yeni başarılara imza atacaktır. Amedspor'un başarısı, Türkiyemizin Devlette ve Millette Bütünleşme süreci açısından da, tarihi değer taşıyor. Futbol sahalarındaki dostluk, İstanbul ve İzmir'den Erzurum ve Diyarbakır'a kadar bütün milletimizin tarihten gelen ortak değerlerine ve duygularına yeni katkılarda bulunacaktır.

TÜRKİYEMİZİN BÜTÜN TRİBÜNLERİ, HEYECAN VE SEVGİYLE ADESPOR'U ALKIŞLAYACAĞI GÜNLERİ BEKLİYOR

Amedspor, Süper Lig'e Diyarbakırımızın erdemleriyle, efendiliğiyle, enerjisiyle, kardeşlik bilinciyle, azim ve çalışkanlığıyla geliyor. Ne mutlu Türk Futboluna! Bu açıdan Türkiyemizin bütün tribünleri, heyecan ve sevgiyle Amedspor'u alkışlayacağı günleri bekliyor.

Futbolda asıl galibiyet, atılan gollerde değil, yeşil çimenlerin üzerine dökülen terde, milletçe azim ve kararlılığımızı pekiştiren mücadele ve centilmenlik ruhundadır. Amedspor'un başarısından güç alarak bütün dünyaya sesleniyoruz:

Türk de biziz Kürt de biziz, Hepimiz Türk milletiyiz! Beş yaşına kadar çocukluğu Diyarbakır'da geçmiş bir arkadaşınız olarak, başta Siz Amedspor yöneticilerine, sporcu kardeşlerime ve yürekleri sevgi dolu taraftarlarımıza candan sevgi ve saygılarımı yolluyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amedspor'un Süper Lig Başarısına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:36:04. #7.12#
SON DAKİKA: Amedspor'un Süper Lig Başarısına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.