Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Türkiye'de bir ameliyat öncesi ilginç bir olay yaşandı. Ameliyata girecek olan hastanın operasyon öncesi isteği ilk başta şaşkınlıkla karşılansa da sonra yerine getirildi.

AMELİYAT ÖNCESİ, FERDİ TAYFUR'UN ŞARKISINI ÇALDILAR

Hasta, arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar şarkısının çalınmasını istedi. Ameliyat ekibi, hastanın isteği üzerine şarkıyı açtı.

Ameliyathanede son ses şarkı çalınırken, operasyonu yönetecek doktor da ilginç bir açıklama yaptı. Doktor, "Arabesk diye küçümsemeyin; sosyo-kültürel temeli, protest bir yanı vardır" dedi. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.