Amfibi Eğitimleri İskenderun\'da Gerçekleştirildi

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AMFİBİ Görev Grup Komutanlığı'na bağlı 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim yaptı.

2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli, İskenderun ilçesinin Sarıseki mevkinde 'Amfibi eğitimleri' gerçekleştirdi. Eğitimlere, TCG Bayraktar çıkarma gemisi de eşlik etti. Eğitim kapsamında personel, amfibi harekatın farklı senaryolarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Eğitimlerin, birliklerin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı ve personelin denizden karaya harekat konusundaki becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.