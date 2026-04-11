Amir Timur Müzesi Yenilendi

Özbekistan'ın kültürel miras alanlarından Taşkent'teki Amir Timur Müzesi, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden ziyaretçilerle buluştu.

Açılış, Amir Timur'un doğum gününde 9 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilirken, müzenin renovasyon ve yenileme süreci 29 gün gibi kısa sürede tamamlandı.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören müze, yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve üç katlı yapıya sahip.

Daha önce parçalı bir anlatım sunan sergileme düzeni, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde kurgulanarak ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sunacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Toplam 9 ana sergi salonu özgün sahneleme ve içerik diliyle yeniden ele alınırken, müze deneyim odaklı bir kültür alanına dönüştürüldü.

Ziyaretçilerin Amir Timur'un hayatını ve tarihsel etkisini çok duyulu anlatımla deneyimleyebildiği "immersive experience" alanı da müzenin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor.

Müzenin tüm aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri yenilenirken, interaktif ekranlar, dijital bilgi panelleri ve merkezi kontrol sistemiyle ziyaretçilerin içerikle etkileşimi de artırıldı. Çok dilli içerik yapısı sayesinde uluslararası ziyaretçilere erişilebilirlik sağlandı.

Projenin tasarım süreci, Outdoor Factory ortağı ve tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde mimari, grafik ve dijital disiplinlerin ortak çalışmasıyla yürütüldü.