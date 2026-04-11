Amir Timur Müzesi Yenilendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amir Timur Müzesi, modern müzecilik anlayışıyla yeniden açıldı; interaktif deneyim alanları eklenildi.

Özbekistan'ın kültürel miras alanlarından Taşkent'teki Amir Timur Müzesi, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden ziyaretçilerle buluştu.

Açılış, Amir Timur'un doğum gününde 9 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilirken, müzenin renovasyon ve yenileme süreci 29 gün gibi kısa sürede tamamlandı.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören müze, yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve üç katlı yapıya sahip.

Daha önce parçalı bir anlatım sunan sergileme düzeni, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde kurgulanarak ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sunacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Toplam 9 ana sergi salonu özgün sahneleme ve içerik diliyle yeniden ele alınırken, müze deneyim odaklı bir kültür alanına dönüştürüldü.

Ziyaretçilerin Amir Timur'un hayatını ve tarihsel etkisini çok duyulu anlatımla deneyimleyebildiği "immersive experience" alanı da müzenin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor.

Müzenin tüm aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri yenilenirken, interaktif ekranlar, dijital bilgi panelleri ve merkezi kontrol sistemiyle ziyaretçilerin içerikle etkileşimi de artırıldı. Çok dilli içerik yapısı sayesinde uluslararası ziyaretçilere erişilebilirlik sağlandı.

Projenin tasarım süreci, Outdoor Factory ortağı ve tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde mimari, grafik ve dijital disiplinlerin ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:06:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.