AML Teşhisi Konulan Genç Kız, Profesyonel Voleybol Takımıyla Antrenmana Çıktı

Antalya'da lisenin voleybol takımındayken Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konulan 17 yaşındaki Aleyna Karartı'nın çok sevdiği voleybol parkelerinde profesyonel bir takımla antrenmana çıkma hayali, LÖSEV ve Antalya spor sayesinde gerçekleşti.
İbrahim ve Özlem Karartı çiftinin ilk çocukları Aleyna'ya 1 yıl önce kan kanseri türü olan AML teşhisi kondu.
Eğitim gördüğü Muratpaşa Lisesi'nin voleybol takımında forma giyen Karartı, kentteki özel bir hastanede 6 ay kemoterapi tedavisi gördü.
Çok sevdiği voleyboldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşayan genç, zorlu tedavi sürecinde Türk takımlarının voleybol karşılaşmalarını izleyerek moral bulmaya çalıştı.
Hastanede sürekli voleybol oynamak için gün saydığını söyleyen Aleyna'nın, profesyonel bir takımla antrenmana çıkma isteği üzerine LÖSEV harekete geçti.
Tedavilerle hastalığı gerileme aşamasında olan genç kız, hastaneden taburcu edilmesi sonrasında evinde tedavi görmeye başladı.
Bu sırada LÖSEV'in irtibat kurduğu Antalyaspor yöneticileri, genç kızı 2. Lig'de mücadele eden Dekorayos Antalyaspor Voleybol Takımı'nın antrenmanına davet etti.
LÖSEV yetkilileri ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ile tesislere gelen Aleyna, voleybol takımı tarafından alkışlarla karşılandı. Salonun duvarına yazılan "Sonuna kadar savaş" yazısı önünde voleybolcularla fotoğraf çektiren Karartı, hediye edilen formayı giyerek takımla antrenmana çıktı ve büyük mutluluk yaşadı. Genç kızın antrenman yaptığı anları annesi gözyaşlarıyla izledi.
"Savaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim"
Aleyna Karartı, AA muhabirine, zorlu günleri geride bıraktığını söyledi.
Lösemililerin hastalığı yenebileceğini ifade eden Karartı, "Hasta olmadan önce voleybol oynuyordum. Profesyonel bir voleybolcu olma hayalim vardı. Hastalığımı tamamen yenince hayalimi gerçekleştirmek için yine çaba göstereceğim." dedi.
Antalyaspor ile antrenmana çıktığında çok duygulandığını ve heyecanlandığını anlatan Karartı, "Benim mücadelem inşallah başka çocuklara da örnek olur. Savaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Moralimi yüksek tutunca gerisi geliyor. Sahaya asılan 'Sonuna kadar savaş' yazısı da beni anlatıyor. Ben de savaşıyorum ve kazanacağım." diye konuştu.
Başkan Boztepe ise Antalyaspor olarak sadece spor faaliyetleri yapmadıklarını, sosyal faaliyetlerin de içinde yer almaya çalıştıklarını dile getirdi.
Aleyna'nın savaşçı bir kişiliğe sahip olduğuna dikkati çeken Boztepe, "Hastalığı büyük oranda yenmeyi başardı. Hastalık riskini tamamen atlatınca kulübümüzün kapıları ona her zaman açık." ifadelerini kullandı.
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