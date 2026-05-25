Ampute futbolda azmin zaferi: Angola’dan Trabzon’a uzanan başarı hikayesi

Angolalı Lucas Elias Fungula, 16 yaşında motosiklet kazasında sağ bacağını kaybetti. Kazadan 2 yıl sonra ampute futbola başlayan Fungula, Angola Milli Takımı'yla dünya ikincisi oldu. 2022'de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na transfer olan 25 yaşındaki forvet, Türkiye'deki ampute futbol kalitesinden memnun olduğunu ve Trabzon'u ikinci memleketi olarak gördüğünü söyledi.