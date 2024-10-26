Amsterdam'da Mavi-Beyaz Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Amsterdam'da Mavi-Beyaz Seramik Sergisi Açıldı

Amsterdam\'da Mavi-Beyaz Seramik Sergisi Açıldı

Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı için düzenlenen sergide 57 sanatçı eserlerini sergiliyor.

26.10.2024 20:16
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Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkiye- Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ve 57 sanatçının mavi-beyaz seramik eserlerinin yer aldığı 'Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz' sergisi açıldı.

Amsterdam YEE'de "Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz" sergisi açıldı.

Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen sergide, İtalya, Hollanda ve Türkiye'den 57 sanatçının mavi-beyaz seramik eserleri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ve küratörlüğünü Prof. Candan Dizdar Terwiel ile Meral Öztürk'ün üstlendiği serginin açılışına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi Dostluğun Kültürel Yansıması

Büyükelçi Ünal, açılış konuşmasında, Türk-Hollanda ilişkilerinin çok yönlü yapısı olduğunu söyledi.

Ünal, "İttifak, dostluk ve ticaretin yanı sıra, Ankara tiftiği, Türk halılarının Hollanda ve Flaman resmine etkisi, lale ve bugün gördüğümüz gibi porselen, ilişkilerimizin çarpıcı kültürel sembollerini oluşturuyor." dedi.

Seramiğin tarihin, kültürün ve yeniliğin buluştuğu bir sembol olduğunu belirten Ünal, "Türkiye'de seramik yüzyıllardır değerli bir sanat. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının çinilerinden günümüzün çağdaş eserlerine kadar uzanan zengin bir gelenek var. Canlı mavi ve beyaz tasarımlarıyla İznik çinileri, sadece cami ve sarayları süslemekle kalmayıp, Türk kültürel mirasının bir sembolü haline geldi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ünal, Hollanda'nın da 16. yüzyılda Çin porseleninden etkilenerek ortaya çıkan Delftware ile seramik dünyasında iz bıraktığını hatırlattı. Ünal, mavi ve beyaz seramik tasarımlarının küresel ticaret ve kültürel alışverişin etkisini yansıttığını, bunun da dünyamızın karşılıklı bağlantılarının bir kanıtı olduğunu belirti.

Prof. Terwiel konuşmasında, "mavi-beyaz" projesinin 14. yüzyılda Çin'den yayılan bir kobalt yayılımının etkisinden ilham alınarak başlatıldığını belirtti.

Terwiel, serginin İtalya ve Hollanda gibi ülkelerden yerel sanatçılarla Türk sanatçıların eserlerini bir araya getirdiğini söyledi.

YEE Amsterdam'da 26 Ekim-25 Kasım'da ziyaret edilebilecek sergi, "Geçmişe saygı, geleceğe armağan" mottosuyla yüzyıllık dostluğu seramik sanatıyla taçlandırıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Selçuk Ünal, Amsterdam, Hollanda, Türkiye, Turizm, Güncel, Lahey, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Mavi-Beyaz Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika

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