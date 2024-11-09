Amsterdam'da Taraftar Çatışmaları

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LAHEY, 9 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol kulübü taraftarları ile Filistin yanlısı göstericiler arasında iki gün süren çatışmaların ardından onlarca kişi gözaltına alındı.

Hollandalı yetkililere göre, İsrail futbol kulübünün taraftarları çarşamba gecesi Amsterdam'ın merkezindeki bir evden Filistin bayrağını indirerek Filistin yanlısı göstericilerle çatıştı. Çatışmalar perşembe gecesi Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan Avrupa Ligi maçında da yaşandı.

Amsterdam belediye başkanı, polis ve savcı tarafından cuma günü yapılan ortak açıklamada, polisin İsrailli taraftarları korumak ve onlara otellere kadar eşlik etmek için birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Polis, olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 57 kişinin gözaltına söyledi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, İsrail Büyükelçiliği ve Amsterdam'daki Yahudi cemaatiyle temas halinde olan yerel yetkililer, çıkan olaylardan büyük endişe duyuyor.