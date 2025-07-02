Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde devam eden "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı"na ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Anadolu-2025 Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?